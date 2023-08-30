مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للشعبة العلمية

يتطلع طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة 2023، لمعرفة مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للتنسيق للشعبة العلمية، التي يأتي تنسيقها أقل من 60%، خاصة مع الإعلان عن بدء مرحلة التنسيق الثالثة بحد أدنى 205 درجات.

مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للتنسيق للشعبة العلمية

وحددت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، والتي جاءت مشابهة للعام الماضي، ما يجعل مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة للتنسيق للشعبة العلمية، كما يلي.

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 242.0.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة: 242.0.

- القاهرة العالي، علوم حاسب، قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة 241.0.

- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 240.0

- عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 239.5

- ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا 239.0

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 238.0

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 237.0

- ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 237.0

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235.0

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 234.0

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 234.0

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 234.0

- الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 232.0

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 232.0

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 232.0

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) 231.0.