«الأوقاف»: برنامج اقرأ الصيفي يشهد تفاعلا كبيرا بالزقازيق

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنّ برنامج «اقرأ» الصيفي شهد تفاعلًا كبيرًا بالمسجد الكبير بالزقازيق في إطار حرص الوزارة على بناء الوعي بناءً كامًلا وسليمًا، وإيمانًا بأهمية اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات.

تفاصيل برنامج اقرأ

وشارك الأستاذ الدكتورمحمد شحاتة إبراهيم أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق وعميد المركز الثقافي ببرنامج (اقرأ) الصيفي في ندوة بمكتبة مسجد الكبير بمديرية أوقاف الشرقية، كما شارك الأستاذ الدكتور أحمد محمد إسماعيل برج أستاذ الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور وعضو هيئة التدريس بالمركز الثقافي ببرنامج (اقرأ) الصيفي في ندوة بمسجد ناصر بمديرية أوقاف البحيرة.

قضية تربية الأولاد

تناول كل منهما قضية تربية الأولاد، ومسؤولية الوالد في الحفاظ على أولاده وتربيتهم التربية السليمة القائمة على الأخلاق والتمسك بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) انطلاقًا من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته» ، وأكدا أن برنامج (اقرأ) الصيفي من البرامج التثقيفية المهمة فقد أثبت فعاليته في الحفاظ على الشباب من التيارات الفكرية المتطرفة التي تحاول أن تجذبهم بعيدًا عن وسطية الإسلام وتجعلهم معاول هدم لهذا الوطن ، وهو يعمل على تربيتهم بمعرفة الطريق الصحيح ، والتحصن ضد هذه الأفكار من خلال حضور اللقاءات الثقافية والندوات العلمية التي تقيمها الوزارة.