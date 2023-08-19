«أوقاف دمياط» تطلق برنامج «اقرأ» الصيفي وتعلن جدول المواعيد

أطلقت مديرية الأوقاف بدمياط فعالية برنامج «اقرأ» الصيفي، معلنة عن المواعيد والأماكن المحددة، حيث أكدت وزارة الأوقاف انطلاق 300 مكتبة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، كما تنظم لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

إقبال غير مسبوق على برنامج اقرأ

يقول الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، لـ«الوطن»، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، ونظراً إلى الإقبال غير المسبوق على برنامج «اقرأ» الصيفي للمائة الأولى والثانية، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، قررت وزارة الأوقاف انطلاق فعالية برنامج «اقرأ» الصيفي للمائة الثالثة بمكتبات المساجد الكبرى بمديريات الأوقاف، والتى تشمل لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

مكتبة بكل مسجد وأساتذة متخصصين

وأضاف أن هذه اللقاءات تقوم على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الدينية والثقافية التي تشغلهم، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة، كما يتضمن اللقاء بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة، ويسهم في بناء الوعي الرشيد، وتنمية روح الانتماء للوطن، وسيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف.

مواعيد وأماكن اللقاءات ببرنامج اقرأ

وأكد الشيخ سلامة أن انطلاقة اللقاءات بمساجد محافظة دمياط ستكون ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 / 8 / 2023م، بأسماء الأئمة والمواعيد والتى ستكون من بعد صلاة العصر في الثلاثاء والخميس، كما هو موضح بالجدول التالي والمعلن على الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بدمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.