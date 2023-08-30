لطيفة تطرح أغنية «ناس كتير» من ألبومها الصيفي على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة لطيفة، أغنية جديدة بعنوان «ناس كتير»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، مساء اليوم الأربعاء، وهي ثالث أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023».

أغنية «ناس كتير» للطيفة، من كلمات كريم حكيم، في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية «من بلدي»، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

كلمات أغنية «ناس كتير»

وتقول كلمات الأغنية :

خلى بالك.. م اللى يبعد وقت ضيقة

واللى مايقولش الحقيقة

واللى باع غيرك.. وبعد يومين حكالك

خلى بالك.. م اللى يتمسكن في وشك

ده اللى متعود يغشك

واللى بالحنية جالك واشتكالك

ناس كتير.. أفعالها بتبين طباعها

ناس كتير.. ضلك عشان الحظ عالى

ناس في يوم.. ماتعوزها متصابه في سمعها

ناس في يوم.. ماتعوزك أنت بتبقى غالى

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، لتحصد العديد من المشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تجاوزت أغاني «طب أهو» و«مون أمو ما يزيد عن 10 مليون مشاهدة منذ طرحهما عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتستمر المشاهدات في الزيادة مع طرح الأغاني الجديدة.

استمرار طرح أغاني الألبوم حتى نهاية الصيف

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها تواصل طرح أغاني الألبوم حتى نهاية الصيف، تمهيدا لطرح مفاجأة جديدة مع الموسيقار زياد الرحباني، والذي تتعاون معه في ألبوم جديد، وأشارت أنها اختارت ضمن أغاني ألبوم «لطيفة 2023» عدد من الأغاني المتنوعة، والتي تتناسب مع كافة أنواع الجمهور العربي بأعماره المختلفة.

وأردفت، بأن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا مكثفا لها، سواء على مستوى الأغاني والكليبات، مرورا بالحفلات التي حققت نجاحا كبيرا، وكان آخرها حفلتان بمهرجان قرطاج على المسرح الأثري، مؤكدة أنها حاليا في مصر تستعد لتصوير بعض الكليبات من أغاني ألبومها الجديد.

وأشارت لطيفة إلى أنها تهتم جدا بتصوير كل أغانيها بطريقة الفيديو كليب، لأن الصورة توثق للأغاني وتترك بصمة مع الجمهور، وهو ما يجعلها دائما تتبع هذا النهج وتقوم بتصوير كافة أغاني ألبوماتها.