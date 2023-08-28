لطيفة تطرح برومو أغنية ناس كتير (فيديو)

طرحت الفنانة لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، برومو أغنيتها الجديدة «ناس كتير» من ألبومها الجديد الذي تطرح أغنياته تباعا.

البرومو الدعائي للأغنية

ونشرت لطيفة البرومو الدعائي للأغنية وعلقت عليه: «استنوا ناس كتير تالت أغاني البوم Latifa2023 يوم الأربعاء القادم الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب والمنصات الموسيقية».

تعاون لطيفة ومنذر رياحنة في طب أهو

وحققت لطيفة نجاحا كبيرا بأول أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان طب أهو، والتي شهدت ظهورا خاصا لـ منذر رياحنة في الفيديو كليب الخاص بها.

وتعد أغنية طب أهو من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل ‏المغازي، والفنان الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.