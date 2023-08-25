ريهام عبدالحكيم تروج لحفلها بمهرجان القلعة: فيه مفاجأة لطيفة

روجت المطربة ريهام عبدالحكيم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر إحياؤه الليلة ضمن فاعليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي ينطلق مساء اليوم، ويتم نقله حصريًا على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون قناة الحياة.

ريهام عبدالحكيم في مهرجان القلعة مساء اليوم

ونشرت ريهام عبد الحكيم صورة لها وعلقت عليها قائلة: تابعوني النهارده في حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ومفاجأة لطيفة يا رب تنول إعجباكم.

ريهام عبدالحكيم وحفل العلمين

أحيت الفنانة ريهام عبد الحكيم مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا بمهرجان العلمين الجديدة الذي افتتحت فعاليات أسبوعه الثالث على مسرح العلمين الجديدة.

وقالت ريهام خلال الحفل: «فخورة بما يقدمه مهرجان العلمين الجديدة مشيدة بكل ما توفره الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خدمات لخروج المهرجان بأفضل صورة».