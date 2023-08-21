لطيفة بعد نجاح حفلها تضامنا مع طبرقة: شكرا جمهوري الغالي

وجهت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لجمهورنا التونسي بعد نجاح حفلها الذي أحيته تضامنا مع طبرقة.

ونشرت لطيفة مجموعة صور من الحفل وعلقت عليها قائلة: شكرا لجمهوري الغالي وشكرا لقلوبكم ولعطائكم لأهالي طبرقة وألف شكر لكل جمهوري وشكرا لسعادة الوزيرة وزيرة الثقافة الدكتورة حياة قطاط القرمازي وشكر لكل الوزراء والوزيرات السفراء والسفيرات اللي شرفوني بحضروهم.

أغنية مونا مور

وحققت لطيفة نجاحا كبيرا بأغنية مونا مور إذ احتفلت مع جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بتحقيقها 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ونشرت لطيفة فيديو الأغنية وعلقت عليها قائلة: «تعالى هنا MonAmour.. 4 ملايين مشاهدة.. شوفوا الأغنية كاملة على يوتيوب»، وأغنية «مونا مور» كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.