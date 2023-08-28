استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك على الأسعار التي أعلنت خلال تعاملات أمس الأحد، وسجل سعر الأعلى شراء 8.24 جنيه، والأقل بيعاً بـ8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-8-2023 في البنوك 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي داخل ميد بنك 7.97 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.