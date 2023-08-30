خالد الجندي: تطوير الفتوى الإلكترونية ضرورة عصرية

أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن مقاله في مجلة منارة الإسلام عن تطوير الفتوى كان موجها للأشخاص المهتمين بعالم الفضاء الإلكتروني والفتوى الرقمية، قائلا: «لازم يراجعوا هذا المقال مرة واتنين ويُبدوا بآرائهم فيه، لأن تطوير الفتوى الإلكترونية ضرورة عصرية».

اعتمد على 20 مرجعا ومصدرا لاكتمال المقال

وأضاف الجندي خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه أثناء كتابة المقال عن تطوير الفتوى داخل المجلة اعتمد على 20 مرجعا ومصدرا لاكتمال هذا المقال، لأنه له أهمية كبيرة ولابد أنه يكون كتابا يتحدث عن الفتوى الإلكترونية وأهميتها والواقع الافتراضي وكيفية التعامل معه من الناحية الشرعية.

شروط الفتوى

وتابع:«كما تحدثت عن شروط الإفتاء وتم تطبيقها في عدة نماذج وأمثلة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المفتي لم يخاطب أهل بلده فقط ، بل العالم بأكمله وأن الفتوى الإلكترونية أصبحت من السهل العثور عليها وانتشارها يشعر الإنسان بأنها صحيحة رغم أنها كلها منقولة من المواقع، لذا يظن أنها الصواب وهذه هي الكارثة».