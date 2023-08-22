خالد الجندي: من يجهل ألفاظ العقيدة عليه ألا ينتقدها

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد من يعلمون العقيدة لا يتجاوز أصابع اليد، لافتًا إلى أن هناك عدد قليل للغاية من العلماء الموجودين على الساحة هم من يتحدثون في العقيدة، بينما يعزف الكثيرون عن ذلك لسبب وصفه بأنه غير معلوم.

ألفاظ العقيدة دائما ما تكون صادمة وغير مألوفة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «ألفاظ العقيدة دائمًا ما تكون صادمة وغير مألوفة، ويجب على من يجهلها أن ينتبه جيًدا قبل أن ينتقد، فالموضوع لا يتحمل فزلكة ولا خفة دم».

الأكثرية يجهلون العقيدة

واستكمل: «هناك من الناس من يفهم في العقيدة، لكن الأكثرية يجهلونها، وكثيرون على درجة جاهل جدًا، فكل أحاديثي عن العقيدة دائمًا ما تكون مصحوبة بأدلة من القرآن الكريم».