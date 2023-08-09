خالد الجندي يحذر من الفتاوى الإلكترونية: مصادر بعضها مشبوهة وتشكك في العلماء

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ الفتوى الإلكترونية أمر خطير للغاية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها أصبحت ضرورة عصرية.

التحذير من الفتاوى الإلكترونية

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه يجب الحذر من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من مصادر وصفها بالمشبوهة، وأغلب الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شديدة التسلّف، وتقود إلى الشك في العلماء، وهذه كارثة حقيقة.

وأشار إلى سرعة الحصول على الفتوى الإلكترونية، وشبهها بأنها عصر «السندوتشات الجاهزة»، محذرا من رواج كبير لهذه الفتاوى على العديد من المنصات رغم أن مصدرها واحد.

رواج الفتاوى الإلكترونية

ونوه بأنّ هذا الرواج الكبير للفتاوى الإلكترونية يجعل البعض يظنها صحيحة، وذلك على غير الصواب، داعيا للانتباه لمخاطر مثل هذه الأمور، مضيفا: «تجد من يشتم الإمام النواوى والسيوطي وغيرها، وكذلك الهجوم على المعتقد الأشعرى وبيحاولوا يطلعوهم مشركين، وهتلاقى ناس بتهاجم وخلاص وكل ده من مصدر واحد».