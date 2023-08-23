خالد الجندي: هذا ما يسببه خلل العقيدة يوم القيامة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن الخلل في العقيدة لا يتم إصلاحه يوم القيامة، وقد ينجم عنها كثير من الأفعال التي تغضب الله ورسوله مثل الشرك، والإلحاد، والكفر، وكثير منه مظاهر التطرف المختلفة.

العقيدة مثل الكهرباء

وأضاف عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن العقيدة مثل الكهرباء وبالتالي التهاون معها قد يدمر الكثير، لذا يمكن القول إن الخلل في العقيدة يؤدي إلى خلل موقف العبد يوم القيامة.

وأشار إلى أن العقيدة لا يوجد بها استثناء على الإطلاق، حيث تسير هذه العقيدة على الأنبياء والرسل والعالم أجمعين، ولهذا قال الله في كتابه العزيز: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».