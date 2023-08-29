قبلات وأحضان بين مصطفى قمر ونجله تيام بالعرض الخاص لـ«أولاد حريم كريم»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «أولاد حريم كريم»، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر؛ إذ يطرح الفيلم غدا بجميع دور العرض بمصر.

وصول مصطفى قمر العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

وحرص مصطفي قمر عقب وصوله السينما على احتضان وتقيبل نجله تيام، وتهنئته بالمشاركة في الجزء الثاني من العمل.

كما حضرت بشري، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، هنا داود، المخرج علي إدريس، وإدوارد رغم عدم مشاركته في هذا الجزء.

وكان برومو فيلم أولاد حريم كريم، حقق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه وحتى الآن.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالا لنجاح فيلم حريم كريم الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.