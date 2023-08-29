بشرى أول حضور العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

يقام حاليا، العرص الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، بإحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، إذ يطرح الفيلم غدا بجميع دور العرض بمصر.

وحرصت الفنانة بشرى، على أن تكون أول حضور العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم.

العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، يشهد حضور عدد كبير من الفنانين والصحفين والاعلاميين.

وكان برومو فيلم «أولاد حريم كريم»، حقق مشاهدات مرتفعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحه وحتى الآن.

وفيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم أولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم»، الذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، دارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.