طرح فيلم أولاد حريم كريم في دور العرض الليلة

تستقبل دور العرض السينمائي اليوم، فيلم أولاد حريم كريم، وهو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، أي بعد مرور 18 عامًا من عرضه، حيث انضم عدد من النجوم الجدد إلى الجزء الجديد، فيما غاب آخرون عن المشاركة لأسباب مختلفة.

وكان صناع فيلم أولاد حريم كريم، حضروا العرض الخاص مساء أمس، وأبرزهم مصطفى قمر، وخالد سرحان، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ومن النجوم الجدد في الجزء الثاني رنا رئيس وتيام قمر وبشرى وهنا داود.

غياب نجوم الجزء الأول عن فيلم أولاد حريم كريم

ومن النجوم الذي غابوا عن الجزء الثاني من فيلم أولاد حريم كريم، ياسمين عبدالعزيز، والفنان طلعت زكريا الذي توفي عام 2019، والفنانة هناء الشوربجي، والفنان إدوارد.

فيلم أولاد حريم كريم يدور في إطار كوميدي

فيلم أولاد حريم كريم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، استكمالًا للجزء الأول من الفيلم بعد انفصال كريم الحسيني عن زوجته ويقوم بدوره مصطفى قمر، وإنجاب ابنته وتقوم بدورها رنا رئيس، التي تلتقي الشاب تيام قمر وتتصاعد الأحداث عندما يتعرف على أسرته ووالدته داليا البحيري ووالده خالد سرحان.