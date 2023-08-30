ختام فعاليات مهرجان شباب النوبة الأول في أسوان.. منافسات رياضية وحفلات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مهرجان النوبة الأول، والذي أقيمت في محافظة أسوان، بمشاركة عدد من مراكز الشباب.

مشاركة 6 مراكز شباب

وخلال اليوم الرابع والأخير (المجموعة الخامسة) لمهرجان شباب النوبة الأول، بمركز شباب أرمنا بإدارة شباب نصر النوبة، شاركت 6 مراكز شباب، هي (عنيبة - مصمص - وادي خريط - توماس وعافية - السبوع - أرمنا، وتنافست في ألعاب (خماسي كرة قدم - تنس طاولة فردي - ألعاب قوى سباق 100م بنين و100م بنات).

أنشطة كشفية وحفلات سمر

وشمل المهرجان عدد من الألعاب، منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، إضافة إلى ألعاب القوى، والتي تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، ومنافسات الكاراتيه والكاته فردي وجماعي للبنين والبنات، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف البرامج والأنشطة بـ المحافظات الحدودية في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأسفرت منافسات المجموعة الخامسة عن النتائج الآتية:

أولاً: خماسي كرة قدم

- المركز الأول: مركز شباب عنيبة.

- المركز الثاني: مركز شباب أرمنا.

- المركز الثالث: مركز شباب توماس وعافية.

ثانياً: تنس الطاولة

- المركز الأول: عبدالرحمن جمال (مركز شباب توماس).

- المركز الثاني: عبدالرحمن ياسر (مركز شباب أرمنا).

- المركز الثالث: عبدالله محمد (مركز شباب عنيبة).

ثالثاً: ألعاب قوى 100 متر جري بنين

- المركز الأول: عاصم صادق (مركز شباب مصمص).

- المركز الثاني: إبراهيم الأمير (مركز شباب وادي خريط).- المركز الثالث: يحيى زكريا (مركز شباب توماس وعافية).

- ألعاب قوى 100 متر جري بنات

- المركز الأول: زينب شاذلي (مركز شباب عنيبة).

- المركز الثاني: مروة صبري (مركز شباب عنيبة).

- المركز الثالث: فاطمة محمد (مركز شباب عنيبة).

وفي ختام منافسات المجموعة الخامسة تم تسليم نماذج الشيكات للفائزين وشهادات التقدير، وسيتم إيداع الجوائز النقدية للفائزين بحساب المركز بالبنك، كما تم دعم كل مركز شارك بهذا المهرجان بمبلغ 3000 جنيه.