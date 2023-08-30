للمرة الثالثة.. تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة المنصورة من هيئة «الجودة»

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة تجديد اعتماد كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

تجديد اعتماد كلية الطب بالمنصورة ضمن الجودة

قال «خاطر» إن إدارة جامعة المنصورة تولي اهتمام كبير بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطور وتحسن ملحوظ في العملية التعليمية التي تعمل تطوير المناهج بشكل مستمر، وتستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب أن حصول كلية الطب على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الأبحاث المنشورة دوليًا، مع النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.