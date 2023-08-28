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كلية الطب البيطري بالمنصورة تستعد لعقد النسخة الـ12 من المؤتمر العلمي الدولي

كتب:

آية حسنين
03:54 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
بيطري المنصورة

بيطري المنصورة

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بعنوان دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية، بداية من 17 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.

تفاصيل النسخة الـ12 من المؤتمر 

وأوضحت جامعة المنصورة أن المؤتمر في بيطري المنصورة  يناقش تأثير المتغيرات المناخي على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤي المستقبلية للأمن الغذائى فى ظل الصراعات الدولية، الاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى فى حل المشكلات والاستدامة، والاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة.

عرض أبحاث خلال المؤتمر

وأشارت جامعة المنصورة أن يتضمن البرنامج العلمى الخاص بالمؤتمر الدولي العلمي في بيطري المنصورة سيتضمن عدد من المحاضرات الرئيسية وعرض الأبحاث  سيقدم علماء دوليين محاضرات رئيسية حول الموضوعات الهامة فى مجال الطب البيطرى.

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