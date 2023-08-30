أنغام: طفولتي كانت شديدة الصعوبة.. وكنت أتعايش معها

كشفت الفنانة أنغام عن كواليس وتفاصيل جديدة، خاصة بمرحلة الطفولة، والتي وصفتها بـ«شديدة الصعوبة»، وذلك بسبب كثافة المواد الدراسية، بجانب تعلمها الموسيقى عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي، قائلة: «أنا عرفت الموضوع بعدين إن المجهود ده كله صعب وقاسي، لكن وقتها كنت متعايشة مع الأمر طبيعي».

أنغام: كنت أدرس الموسيقى بجانب دراستي العادية

وأضافت الفنانة أنغام خلال حوارها مع أنس أبو خشن، في برنامج «AB Talk» أنها التحقت بمعهد الكونسرفتوار منذ طفولتها: «كنت بدرس الموسيقى، بجانب دراستي العادية، المواد بتاعة المدرسة كانت كتير جدًا، ومادة الموسيقى كانت صعبة وقاسية جدًا، ولازم أذاكرها كويس لأن فيه امتحانين على مدار السنة، وبدخل لوحدي في اللجنة».

كانت ساعات نومي قليلة

واستعرضت أنغام حجم الصعوبات التي تعرضت لها في تلك الفترة، قائلة: «فيه حاجات مقدرش أنساها، زي مثلا صوابعي كانت هتتكسر من شدة البرد في عز الشتا، وكنت وقتها أقيم في مكان بعيد بمدينة نصر، والأكاديمية في منطقة الهرم، لذلك كنت أستيقظ في وقتٍ مبكر للغاية قبل شروق الشمس حتى لا أصل متأخرة.. كنت بطلع من بيتي قبل ما النهار يطلع عشان ألحق أركب الأتوبيس، فكانت ساعات نومي قليلة جدًا».

وأوضحت أنها كانت توجد وسط فئات عمرية مختلفة داخل المعهد: «بقدر ما الموضوع كويس ويخليك تستفيد وتكتسب خبرات، لكن أعتقد أنّ غالبية الأطفال لم يكونوا بجاهزية للتواجد في هذا الوضع»، متابعة: «استفدت من ده جدًا، لكن لما بقيت أم حسيت إن ده مش أحسن حاجة للأطفال».