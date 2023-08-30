أستاذ فقه لقناة الناس: يجب التفكير في مستقبل الأبناء قبل الزواج

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن أبرز مقاصد الزواج إعمار الأرض والإبقاء على النوع الإنساني، والله – عز وجل – شرع لنا الزواج لاستمرار الخليقة إلى أن تقوم الساعة، مشدداً على أهمية الاختيار في الزوج والزوجة ومراعاة حسن الخلق والدين.

الإقبال على الزواج والاختيار

وأضاف «تمام» خلال حواره ببرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية مروة شتلة والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّه قبل الإقبال على الزواج يجب ألا يفكر الشخص في نفسه فقط لكن أيضاً في مستقبل أبنائه قائلاً: «على الشباب عند الإقبال على الزواج ألا يكون الاختيار شخصي فقط».

اظفر بذات الدين

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، مستدلاً بالتوجيه النبوي إلى الاختيار الصحيح للزوجة، في قوله – صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وذلك لأهمية الاختيار المناسب الذي سيؤثر إيجابياً على الأبناء فيما بعد.