3 «رسائل شافعية».. حرية العقيدة وحق المرأة في اختيار الزوج والنهي عن الإسراف

رسائل مهمة تضمنها مسلسل «رسالة الإمام»، تنوعت مشاهدها بين حقوق غير المسلمين، وحق المرأة فى اختيار الزوج، والنهى عن الإسراف، حيث تعرض المسلسل لطريقة تعامل «الشافعى» مع غير المسلمين، وحرصه على حرية العقيدة وحماية دور العبادة غير الإٍسلامية، وظهر خلال أحداث المسلسل العلاقة الطيبة التى جمعت الإمام الشافعى ببعض الأقباط فى مصر، ووصل الأمر إلى أنهم يذهبون إليه ليتحدثوا معه ويسألوه عن بعض القضايا والأمور.

وفى الحلقة العشرين من المسلسل بدا دور «الشافعى» فى تصديه لبعض الأمور التى كانت شائكة فى ذلك الوقت، ومنها إعادة بناء وترميم الكنائس، حيث أكد الإمام أن ذلك حق لهم، وأن الإسلام يحمى حرية العقيدة ويجب أن يتمتع الجميع بالأمن والسلام دون أن يمسسهم ضرر.

الإمام طالب الوالي بالإسراع في ترميم الكنائس في مصر

وظهر «الشافعى» خلال أحداث المسلسل يتجول فى السوق بصحبة يوسف البويطى، وقاطعهما فى الطريق أحد الأقباط ليستفتى الإمام أمراً، وسأله إذا كان هناك فى الدين ما يمنع ترميم الكنائس؟

فرد الشافعى قائلاً: «لا مانع وطلب منه أن يُبلغ الوالى فى الإسراع فى عملية ترميم الكنائس، ونظر الشافعى للبويطى، وقال له: ماذا تقول يا يوسف؟».

ليرد «البويطى» بأن الليث بن سعد ذكر أن أكثر الكنائس بمصر بنيت فى زمن الصحابة الصالحين، واحتج على ذلك بقول الله تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً»، واعتبر حفظ الكنائس فى مصر من باب عمارة البلاد، وفى نهاية الأمر طلب الشافعى أن يُبلغ عنه أنه من دفع بهذه الفتوى.

تسليط الضوء قضايا المرأة وحقها فى الدين الإسلامي

وإلى جانب الأقباط، سلط مسلسل «رسالة الإمام» الضوء على العديد من قضايا المرأة وحقها فى الدين الإسلامى، وكان المشهد الأبرز الذى أشاد به الكثيرون من محبى ومتابعى المسلسل داخل الوطن العربى، محاولة إجبار إحدى الفتيات على الزواج من شقيق زوجها بعد وفاته، لترفض الفتاة، وهنا أكد «الشافعى» حق المرأة فى اختيار شريك حياتها، وأنه لا يصح تزويج الفتاة بغير رغبتها.

ومن الرسائل التى تضمنها المسلسل، دعوة الإمام الشافعى لعدم الإسراف فى الطعام، وقوله: «إن الأحمق يعيش ليأكل، وإن العاقل يأكل ليعيش، والمؤمن يعيش ليعبد الله»، كما ظهر الإمام فى الحلقة الثالثة على مأدبة عشاء كبيرة، وبها العديد من الأطعمة ويحاول الوالى استفزازه من خلال توجيه سؤال له وفى يده كوب من الماء.