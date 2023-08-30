فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لمدارس التمريض في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للمدارس التمريض بمدن رأس غارب - وسفاجا- والقصير- ومرسى علم محافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2023 / 2024، ويبدأ التقدم من الخميس، ويستمر 3 أيام حتى السبت المقبل ويكون التقدم أون لاين، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

التقديم للمرحلة الثانية لمدارس التمريض بالبحر الأحمر

كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لمدرسة تمريض رأس غارب هو 230 درجة، ولمدارس التمريض في مرسى هو 240 درجة، ولمدرسة تمريض القصير 250 درجة، ولمدرسة تمريض سفاجا 250 درجة، ويتم التقديم إلكترونيا لمدة 3 أيام الخميس والجمعة والسبت.

شروط التقديم لمدارس تمريض البحر الأحمر

وأشار «العربي»، إلى أن شروط القبول بمدارس التمريض هي التي تأتي على النحو التالي:.

- أن يكون سن الطالب وقت التقديم لا يقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما.

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في نفس المدينة التي يتم التقدم بها َ الطالب.

ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو متزوجة والتقدم بإقرار التعهد بعدم الزواج خلال مدة الدراسة.

مدارس تمريض البحر الأحمر

تضم محافظة البحر الأحمر 6 مدارس التمريض، مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، ومدة الدراسة بمدارس التمريض بالبحر الأحمر 4 سنوات وسنة تدريب بمستشفى حكومي.