أنغام تتحدث عن شقيقها: نشأ في أجواء صعبة.. وكنت مسؤولة عنه بشكل كامل

قالت الفنانة أنغام، إنها كانت مسؤولة بشكلٍ كامل، عن تربية شقيقها خالد سليمان، والذي تكبره بـ9 أعوام فقط، إذ ترى أنه نشأ في أجواء أسرية ونفسية صعبة، حيث جاء ذلك خلال حوارها مع أنس أبو خشن، في برنامج «AB Talk».

وأضافت المطربة أنغام: «في بداية نشأته، كنت وقتها دخلت عالم الغناء، وحققت نوعًا ما من الشهرة في وقتٍ مبكر للغاية، وصار لي كيان خاص، فهو نشأ ليجد نفسه أنّ شقيقته فنانة مشهورة ليست كطفلة عادية، فهذا كده يكون تسبب في مشكلة نوعًا ما، لأنه ملحقش يشوف أخت عادية طفلة زيه في البيت».

أنغام: خلال نشأته الأسرة لم تكن في استقرار نفسي

وتابعت: «أنا كنت مسؤولة عنه بشكلٍ كامل، وآخد بالي منه، رغم أنني كنت بشتغل، وده لأنه جه الدنيا في وسط مشاكل أسرية»، مضيفة: «عمري ما قعدت مع خالد أحكي، لكن أنا بتكلم من نظرتي لحاله وطفولته واللي مرّ بيه معانا، في وقت صعب، الأسرة لم تكن في استقرار نفسي وقتها، هو نشأ في وسط كل ده».

ومن جانبه، أشار خالد سليمان إلى علاقته القوية بشقيقته أنغام، والجهود التي بذلتها في طفولته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «لما كان عندها 9 سنين، كانت بتذاكر بيانو، وأنا نايم حتة لحمة حمرا بتتكوّن على حجرها.. أنا ابن أنغام البكري»