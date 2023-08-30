سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام في محلات الصاغة؟

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في محلات الصاغة، مع بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وخاصةً عيار 21، الأكثر انتشاراً في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات المسائية 2537 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 2220 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1903 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في التعاملات المسائية 1480 جنيهاً للشراء، وسجل أيضاً سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2326 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية 17760 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.