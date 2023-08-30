انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2215 جنيهًا، مقابل 2220 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2531 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2215 جنيها، وعيار 18 بسعر 1899 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و720 جنيها.