أسعار الذهب العالمية تقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

تقترب أسعار الذهب العالمية من تحقيق أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم، رغم تراجعها بشكل طفيف، حيث خفّض المستثمرون الرهانات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة، والتي تشير إلى احتمالية عدم رفع سعر الفائدة خاصة مع انخفاض الدولار، وفق رويترز.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب العالمية اليوم 1936 دولارا للأوقية، وسجل مؤشر الدولار 103.537 نقطة.

أسعار الذهب العالمية أمس

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات أمس، لتسجل أعلى مستوى لها خلال 3 أسابيع، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل، وتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% إلى 1965.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 7 أغسطس.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس، انخفاض عدد فرص العمل المتاحة بمقدار 338 فرصة إلى 8.827 مليون وظيفة خلال شهر يوليو، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 28 شهرًا، ما يعني تأثر سوق العمل بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات أخرى، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر أغسطس إلى 106.1 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالخفض عند 114.0 نقطة.