أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية في منتصف تعاملات اليوم.. «الحق اشتري»

تراجعت أسعار الذهب، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، لتصل قيمة الانخفاضات حتى الآن 10 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2210 جنيهًا، مقابل 2215 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2526 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2210 جنيها، وعيار 18 بسعر 1894 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب أحد الطرق التي يستخدمها المواطنين في الادخار، ولحفظ قيمة المال لانخفاض قيمة المصنعية وانخفاض ثمنه مقارنة بالأوقية، وقد سجل الآن سعر انخفاض بقيمة 40 جنيها للجنيه الواحد.