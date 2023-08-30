حملة مكبرة لإزالة التعديات والأكشاك من الشوارع والميادين بحي غرب أسوان

تواصل الأجهزة المعنية في مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان التصدي للتعديات على أراضي الدولة وتحقيق النظام والنظافة في الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، من خلال حملات مكبرة في حي غرب أسوان بالتعاون مع الشرطة والوحدة المحلية.

ونفذت المحافظة عمليات رفع الإعلانات المخالفة في مناطق مختلفة مثل أبطال التحرير والبركة والشارع الجديد، وإزالة 9 يافطات إعلانية مخالفة خلال الحملة، بالإضافة إلى الإشغالات غير القانونية داخل موقف سيارات السيل ومكافحة ظاهرة إقامة الأكشاك بشكل عشوائي على سور السكة الحديد بحي شرق أسوان.

حملة مكبرة في مدينة إدفو لرفع التعديات على الشوارع

وشنت المحافظة حملة مكبرة في مدينة إدفو لرفع التعديات على الشوارع و البراويز بعرض 6 أمتار لـ 35 محلاً، وذلك بمشاركة العاملين في الوحدة المحلية وباستخدام المعدات والمركبات المناسبة لإعادة الشارع لحالته الطبيعية تمهيدًا لأعمال الرصف وتركيب البلدورات.

إزالة إشغالات تعيق الطريق في كوم أمبو

ونفذت وحدة مركز ومدينة كوم أمبو حملة لإزالة 10 حالات إشغال تعيق الطريق العام بالتعاون مع الشرطة، وجرى حجز المضبوطات في الوحدة المحلية، وشارك رؤساء الأحياء وفني التنظيم في هذه الحملة.

وفي مدينة السباعية، تمت إزالة بناء غير قانوني على قطعة أرض زراعية في منطقة الشيخ تاج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

من جهة أخرى، تابع محافظ أسوان التشغيل التجريبي للمنظومة الصحية في الوحدة الصحية بالخزان غرب والوحدات والمراكز الطبية الأخرى وتشغيل عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المحافظة، لإنهاء جزء كبير من عمليات التسجيل للمواطنين في المنظومة الصحية الشاملة الجديدة.

وأكد محافظ أسوان أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من قبل الحكومة المركزية، و التنسيق يجري على مستوى المحافظة مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.