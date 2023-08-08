محافظ أسوان يبحث توفيق أوضاع 83 كنيسة ومبنى

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن توفيق أوضاع الكنائس بنطاق المحافظة بإجمالي 83 كنيسة ومبنى خدمي.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير وسائل الإطفاء الكافية، والتدريب على كيفية استخدامها، إلى جانب المراجعة الدقيقة للوصلات الكهربائية، وتخصيص قطع الأراضي لإقامة خزانات للمياه لخدمة هذه المواقع الحيوية، مؤكدا أهمية دور العلاقات الأخوية بين أبناء المحافظة وقيادتها، لتجسيد روح التلاحم والتكاتف بين الجميع، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدينية والمدنية بالمحافظة.

المحافظ يؤكد على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحماية

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والابتعاد عن التعقيدات الروتينية لتسريع الانتهاء من هذه العملية وذلك في إطار حرص المحافظة على حفظ أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وتحقيق المعايير المطلوبة لتوفير بيئة آمنة وصحية داخل هذه المباني الخدمية.

أسوان تطلق حملة «بلدي أمانة»

وفي سياق آخر أطلقت محافظة أسوان مبادرة بعنوان «بلدي أمانة» بهدف تعزيز دور الأسرة والسيدات في جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية كجزء من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.