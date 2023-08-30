كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً ومشاورات سرية مع واشنطن وموسكو

أكدت وزارة الدفاع اليابانية والجيش الكوري الجنوبي، قبل قليل، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً اليوم الأربعاء، سقط بالقرب من بحر اليابان، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات «B-1B» بشكل منفصل، لإجراء تدريبات جوية للحلفاء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول

يأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإنهاء 11 يومًا من التدريبات العسكرية المشتركة، وهو ما نددت به بيونج يانج، فيما أجرت قاذفات «B-1B» تدريبات جوية منفصلة من كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق اليوم الأربعاء.

مشاورات سرية بين واشنطن وموسكو وبيونج يانج

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مشاورات سرية جرت بين كل من الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الشمالية، في أعقاب إطلاق بيونج يانج للصاروخ الباليستي، حيث عبرت واشنطن عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات من جانب كوريا الشمالية.

وتعد الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي فرضت عقوبات صارمة على الدولة المسلحة نوويا.