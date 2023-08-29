10 معلومات عن ابنة زعيم كوريا الشمالية «جو ري».. تحب الفروسية

ظهرت ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون معه خلال تفقده لمقر قيادة القوات البحرية اليوم الثلاثاء ودعوته للحفاظ على الاستعداد للحرب وانتقاده لزعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بأنهم زعماء عصابات.

الظهور النادر لـ ابنة كيم جونج أون يرسل بعض الرسائل والتكهنات أنها قد تكون في طور الإعداد لتصبح خليفة لوالدها في حكم البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

أبرز المعلومات عن ابنة كيم جونج اون نرصدها لكم كما يلي:

1- اسمها جو آي وتبلغ من العمر 10 سنوات.

2- امها هي ري سول جو زوجة زعيم كوريا الشمالية.

3- أول من كشف وجودها كان لاعب كرة السلة الأمريكي المتقاعد دنيس رودمان، الذي كان في زيارة لكوريا الشمالية عام 2013 وأعلن أن زعيم كوريا الشمالية أنجب طفلة صغيرة ولكن أول ظهور رسمي لها كان بعد هذه التصريحات بقرابة 9 سنوات كاملة.

أول ظهور رسمي لها كان بعد ميلادها بـ9 سنوات كاملة

4- الظهور الرسمي الأول لـ«جو آي» لها كان في نوفمبر عام 2022

5- ظهرت مع والدها مرتدية سترة فاخرة تبلغ قيمتها 2800 دولار حسبما نقلت «العربية» عن موقع دار الأزياء.

6- تهوى الفروسية ولديها حصان أبيض جميل يظهر مع العروض العسكرية لسلاح الفرسان.

7- تمارس رياضات ركوب الخيل والتزلج والسباحة.

8- دائمًا ما تظهر مؤخرًا مع والدها خلال العروض العسكرية واختبارات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

9- حال إعدادها لتولي السلطة ستكون الجيل الرابع بعد والدها وجدها وجد والدها.

10- أعلنت مؤسسة البريد في كوريا الشمالية أنها ستضع صورة الابنة المبجلة كما يصفوها بشكل بارز على الطوابع البريدية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.