حمزة نمرة يطرح أغنية «مرايات» من ألبوم «رايق» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «مرايات».

ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «مرايات دلوقتي على اليوتيوب، واسمعوها على كل المنصات الموسيقية».

أغنية «رياح الحياة»

واحتفل الفنان حمزة نمرة، منذ أيام، مع جمهوره عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بحصول أغنية «رياح الحياة» على المركز الأول في توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع على موقع «أنغامي».

وحققت أغنية «رياح الحياة» مؤخرا نسب مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.