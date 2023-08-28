حمزة نمرة: أفكر في عدم طرح ألبوم غنائي مرة أخرى

يحقق الفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا من خلال الأغاني التي يطرحها خلال الأيام الجارية، والتي جاءت ضمن ألبومه الجديد «رايق»، وتصدرت تريندات الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب».

حمزة نمرة يكشف سبب طرحه ألبوما كاملا

ويصر حمزة نمرة على طرح ألبوم كامل رغم أن معظم المطربين يتجهون نحو الأغاني السينجل، وتواصلت «الوطن» معه لمعرفة سبب طرحه للألبوم حتى الآن، إذ قال: «الحمدلله على نجاح الأغنيات التي طرحت حتى الآن، أنا بشوف أن الألبوم بيبقى له محتوى كامل، لذلك أنا مصر على طرح ألبوم كامل، ولكنه بيأخذ مجهود كبير».

واستطرد حمزة نمرة: «أنا بقعد فترة طويلة عشان أختار أغاني الألبوم، وباخد وقت أكبر اشتغل عليها عشان تطلع بشكل جيد، وأفكر في الوقت الحالي بسبب إرهاقي في الألبوم الجديد أن لا أطرح ألبوم غنائي مرة أخرى، ولكن ممكن أغير رأيي بعد ذلك».

حمزة نمرة يتخطي المليار مشاهدة

يذكر أن حمزة نمرة احتفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتخطي قناته مليار مشاهدة على يوتيوب، وكتب: «إجمالي مشاهدات اليوتيوب تخطت المليار مشاهدة.. شكرا لكم وشكرا على تشجيعكم وكل كلامكم الحلو اللي طالع من القلب».