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حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنيته «رياح الحياة» المركز الأول على «أنغامي»

كتب:

ياسمين محمود
11:21 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

احتفل الفنان حمزة نمرة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بحصول أغنية «رياح الحياة» على المركز الأول في «توب الأغاني العربية» لهذا الأسبوع على منصة «أنغامي».

أغنية «رياح الحياة»، من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وطرح الفنان حمزة نمرة، مؤخرا ألبومه الجديد رايق، الذي حقق نجاحا كبيرا إذ طرح أغنياته تباعا، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن عددا من الأغاني الناجحة؛ أبرزها «رياح الحياة»، و«رايق»، و«غروب»، و«إسكندرية»، وغيرها.

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بقلم ياسمين محمود