موعد نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن.. على الموقع الرسمي خلال ساعات

ينتظر عدد كبير من الطلاب في اليمن موعد نتائج الثانوية العامة 2023، بعد انتهاء وزارة التعليم اليمنية من تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات، على أن يتم رفع النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، للتسهيل على الطلاب بدلاً من الذهاب للمدارس، وتعتبر هذه المرحلة هامة في حياة الطلاب، إذ يتحدد عليها مستقبل الطالب للعبور للبوابة الجامعية، ويتساءل الطلاب عن كيفية استخراج النتيجة.

نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن

وكشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية، عبر صفحتها الرسمية، أن غداً الخميس هو الموعد النهائي والرسمي لظهور النتيجة، عقب انتهاء التصحيح، وسيتم الاعتماد في مؤتمر صحفي، يعقده الوزير ليحدد نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل.

وتأخر إعلان النتيجة قرابة الشهر، بسبب عمليات التدقيق والمراجعة التي تستغرق وقتاً طويلاً وذلك لضمان حصول كل طالب على حقوقه من الدرجات، وتشير التوقعات إلى أن نسب النجاح مرتفعة لهذا العام الدراسي، حيث سيتم الإبقاء على نظام الدراسة بنفس الطريقة، على أن تظهر النتيجة الخميس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باليمن

وبالنسبة لخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في اليمن، يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن، ويتم الضغط على نتائج الثانوية العامة 2023، ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب، ثم الشعبة (الادبي/ العلمي)، ثم ادخال رقم الجلوس، والضغط على زر استعلام.