نتائج الثانوية العامة باليمن 2023.. 7 خطوات للحصول عليها «أون لاين»

من المتوقع أن يتم إعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، خلال الساعات القادمة، وكان من المقرر إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم في اليمن يوم الخميس الماضي، وفق تصريح سابق لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنها تعمل على تمكين الطلاب من استخراج نتائجهم في جميع المدن في البلاد.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يتاح الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه من خلال الرابط الرسمي للنتائج الذي سيتم الإعلان عنه، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وأعلنت وزارة التعليم في اليمن استمرار عملية تصحيح أوراق اختبارات الطلاب في المرحلة الثانوية، ويتم تصحيح الأوراق بواسطة مجموعة من المعلمين والمعلمات في مقرات الكنترول الخاصة بالثانويات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن عملية التصحيح تتم في لجان تضمن الدقة والمراجعة ورصد الدرجات، وبمجرد اعتماد النتائج، يتم رفعها مباشرةً على الموقع الرسمي بعد إعلانها في مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم وتبثه القنوات التلفزيونية.

خطوات الاستعلام نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكن للطلاب في الصف الثالث الثانوي باليمن، الاستعلام عن نتائجهم للعام الدراسي الحالي 2023 بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. يختار خدمات الوزارة من القائمة الرئيسية من هنــــــا.

2. يختار نتائج اليمن من الخدمات المتاحة.

3. يحدد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب (علمي، أدبي، معادلة للشهادة الثانوية).

4. يختار العام الدراسي المناسب (2022/ 2023).

5. يقوم بكتابة رقم جلوسه في الخانة المخصصة لذلك.

6. يضغط على مربع أنا لست روبوت للتحقق.

7. ينقر على خانة البحث.