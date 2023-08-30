محمد حماقي يطرح أغنية «إيه السعادة دي؟» على يوتيوب غدا (صورة)

كشف الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرح أغنتيه الجديدة «إيه السعادة دي؟».

ونشر محمد حماقي البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «استنوا أغنية إيه السعادة دي بكرة الساعة 5، على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

اغنية «دلّعنا كتير» لـ حماقي

وحقق الفنان محمد حماقي مليوني مشاهدة بأغنيته الجديدة «دلّعنا كتير»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يويتوب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».