محمد حماقي يقترب من نصف مليون مشاهدة لـ«دلعنا كتير» في 24 ساعة

اقترب الفنان محمد حماقي، بأغنيته الجديدة «دلعنا كتير»، من تحقيق نصف مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

كلمات أغنية «دلعنا كتير»

أغنية دلّعنا كتير غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».

بدأت بـ«لمون نعناع» وانتهت بـ«دلعنا كتير»

وأعلن الفنان محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» عن أغنية دلعنا كتير، وهي رابع أغنية من ألبومه الجديد، حيث طرح أول أغانيه الموسم الحالي وكانت لمون نعناع، ثم حبيبت المقابلة، وبعدها ده قلبي ده.

ونشر حماقي البوستر الدعائي للأغنية، وعلق قائلًا: استنوا أغنية دلّعنا كتير بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.