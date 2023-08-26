محمد حماقي عن حفله في الأردن: شكرا على الترحيب الحار 

أعرب الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله في الأردن والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر محمد حماقي صورا من الحفل وعلق عليها قائلا: شكرًا للأردن على الترحيب الحار والوقت الرائع.

محمد حماقي: شكرا الأردن

حفل حماقي في الأردن

وأحيا محمد حماقي حفلا غنائيا في الأردن رفع شعار كامل وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة منها «زيها مين ولا ملامة، م البداية، أحلى حاجة فيكي وهوا دا حبيبي وجمالها استثنائي وأم الدنيا وأدرنالين وقلبي حبك جدا.

وقدم حماقي خلال الحفل بناء على طلب الجمهور أحدث أغنيتين له وهما «لمون نعناع» و«حبيت المقابلة».