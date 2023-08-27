محمد حماقي يحقق أول مليون مشاهدة بأغنية «دلعنا كتير»

حقق الفنان محمد حماقي، بأغنيته الجديدة «دلعنا كتير»، مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب

أغنية دلعنا كتير

أغنية «دلّعنا كتير» غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».

محمد حماقي يروج لرابع أغنيات ألبومه الجديد

وحرص الفنان محمد حماقي على الترويج لرابع أغنيات ألبومه الجديد التي تحمل عنوان «دلعنا كتير»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام؛ إذ أن أول أغنية كانت لمون نعناع ثم حبيبت المقابلة وبعدها ده قلبي ده.

ونشر حماقي، البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه: «استنوا أغنية دلّعنا كتير بكره الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».