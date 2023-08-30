المرضى: الخدمة مجانية في مستشفيات جامعة عين شمس.. وما يحدث نقلة تُنهي «طوابير الانتظار»

يهرع آلاف المرضى وذووهم يومياً فى الصباح الباكر إلى مستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش»، التى تشهد حراكاً كبيراً فى مجال الإنشاءات وتطوير عياداتها، لتحويلها إلى مدينة طبية عالمية، حتى يلحق كل منهم حجز دور فى طابور كشوفات وحدات التخصصات المختلفة، كوحدة علاج أمراض القلب والكلى وطب العيون ومركز الطب النفسى، وغيرها، لتلقّى الخدمة العلاجية المجانية بداية من الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم صرف أدوية وإجراء العمليات الجراحية.

ولمست «الوطن» خلال جولتها فى عيادات «عين شمس» اتفاق المرضى وأهاليهم على المعاملة الجيدة والخدمة المتميزة التى يتلقونها من قِبل الأطباء والممرضين فى عيادات عين شمس، متمنين أن يسهم التطوير فى تخليصهم من الانتظار الطويل وحصولهم على الخدمة الطبية بشكل أسرع.

«إيمان»: «الدكاترة أنقذوا حياتي»

روت «إيمان رشاد» رحلة علاجها من ورم الغدد الليمفاوية، موضحة أنها عانت منذ نحو 3 أعوام من أعراض صداع شديد ووهن فى الجسد، فضلاً عن رعشة الجسد وفقدان وزنها بشكل ملحوظ، وبإجراء الأشعة والتحاليل فى إحدى العيادات الخاصة تبين وجود ورم خبيث فى الغدد الليمفاوية بما استدعى دخولها غرفة العمليات بشكل سريع لإزالة الورم: «عملت العملية فى مستشفى خاص والدكتور ساب جزء من الورم عمل لى مضاعفات فجيت مستشفى عين شمس، والدكاترة أنقذوا حياتى وحالتى مستقرة الحمد لله، وكل حاجة اتعملت لى بالمجان».

واتفق الخمسينى بدر كمال مع «رشاد» فيما يخص المدن الطبية، إذ يأمل هو الآخر أن تسهم فى التخفيف من ازدحام المرضى أمام العيادات وعدم الانتظار طويلاً حتى يأتى دور كل منهم، وخاصة أن هناك بعض الحالات الطارئة التى لا تحتمل الانتظار: «بنشكر الدولة على أنها بتحاول تخفف عن المرضى وبتقدم لنا أفضل رعاية بالمجال»، وفى إطار هذا عبَّر عن رضاه عن الخدمة الطبية المقدمة من مستشفى الدمرداش، وخاصة القسم الخاص بطب وجراحة العيون، إذ عانى مؤخراً من أعراض ضبابية الرؤية والحساسية من الضوء، بجانب صعوبة الرؤية تماماً فى الليل بما أعاق حركته وقيامه بالأنشطة اليومية فى عمله ومنزله، فاتجه مباشرة إلى مستشفى جامعة عين شمس وأجرى له الأطباء كافة الأشعة اللازمة، وتبين أنه مصاب بمياه بيضاء على العين، وصُرفت له الأدوية بالمجان حتى أجرى العملية واستقرت حالته: «الدكاترة بيتابعوا حالتى بعد العملية، والحمد لله اتحسنت كتير».

وفى ضوء تطوير أكاديمية القلب، بمستشفى جامعة عين شمس، التى تتيح خدماتها بالمجان لمرضى القلب فى مصر، قال عرفة محمد، صاحب الـ57 عاماً، إنه جاء مستشفى الدمرداش لإجراء عملية قلب مفتوح، إذ قرر بعد «اللف» على الكثير من المستشفيات، وفق تعبيره، أن يغادر قريته التى يقيم بها فى سوهاج ويستقر عند أحد إخوته المقيمين فى القاهرة حتى إجراء العملية واستقرار حالته: «بعمل أشعة وفحوصات فى الفترة دى علشان بستعد للعملية، وبصراحة لقيت أحسن معاملة واهتمام من الدكاترة والتمريض»، ونتيجة لتلك المعاملة الجيدة وطمأنة الأطباء له شعر بالكثير من الأمان والثقة بأن حالته ستتحسن وسيعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعى، وخاصة أن الحالة النفسية تتحكم فى جزء كبير من العلاج واستقرار الحالة: «كنت خايف جداً من فكرة العملية، بس اطمنت لما جيت المستشفى هنا، وعندى أمل كبير فى ربنا إنى أقوم بالسلامة».

ومن أمام مركز الطب النفسى، أكدت هدى محمود، صاحبة الـ52 عاماً، أن التطوير والتوسع الذى تشهده عيادات مستشفى الدمرداش سيؤدى إلى راحة المرضى من خلال توفير المزيد من العيادات والأطباء التى تقلل من الزحام وطول فترة الانتظار، وتحدثت عن الخدمة المتميزة التى يتلقاها ابنها داخل المركز، إذ اكتشفت، منذ حوالى 8 أشهر، أن ابنها مُدمن لأحد أنواع المواد المخدرة؛ ما جعل جميع أفراد الأسرة يعيشون فى حالة من الحزن والألم، وخاصة أنهم لا يملكون تكاليف العلاج والإقامة فى مستشفيات علاج الإدمان الخاصة، فاقترح عليها أحد جيرانها اللجوء إلى وحدة العلاج النفسى بمستشفى عين شمس التى توفر العلاج والإقامة بمصاريف مخفضة، وفوجئت بالمعاملة الراقية، والاهتمام الذى تلقاه ابنها داخل المركز بما ساعده على تخطِّى الحالة النفسية السيئة التى عاشها أثناء انسحاب المخدر من جسده: «الحمد لله حالة ابنى استقرت، وهو دلوقت بيحضر جلسة علاج جماعى بتوفرها الوحدة بعد التعافى من الإدمان».

كما تحدثت منال محمد، صاحبة الـ44 عاماً، عن الخدمة المجانية التى تقدمها عيادات طب الأسنان بـ«عين شمس»، والتى تتسم بالرعاية الكاملة للمريض، بداية من إجراء الأشعة اللازمة على الفك بالكامل، وتحديد اللازم، ومن ثم البدء فى العمل وفق جدول يضعه الطبيب: «ركبت ضرسين مجاناً ودلوقت بعمل حشو عصب»، وقالت إن أكثر ما تعانيه أثناء تلقيها العلاج هو طول فترة الانتظار وبُعد الفترة بين جلسات العلاج، وخاصة أن ألم الأسنان لا يعرف الانتظار، حسب وصفها: «ألم الاسنان صعب جداً ما بيستناش.. بتمنى التطوير يساعدنا على الكشف والعلاج بشكل أسرع، ويوفر لنا الدواء لأننا مش بنلاقيه موجود كتير، وبنضطر نشترى من برة».

«محمود»: «المستشفيات فيها أحدث الإمكانيات لراحة المرضى»

والتقط محمود حسن، صاحب الـ28 عاماً طرف الحديث، موضحاً أنه فى انتظار والده الذى يقوم بغسل الكلى 3 مرات فى الأسبوع بمستشفى الدمرداش، مشيداً بتوفير أحدث الإمكانيات وسبل الراحة اللازمة للمرضى، والتى تضاهى خدمة المستشفيات الخاصة، فضلاً عن غرفة استراحة لاستقبال أهالى المرضى: «الدولة قدمت لنا أفضل خدمة زى العيادات الخاصة لكن بالمجان»، ورأى أن المدن الطبية فكرة جيدة لاستقبال عدد أكبر من المرضى، الذين يستحقون الرعاية الطبية بالمجان فى مختلف التخصصات.