رئيس جامعة عين شمس: افتتاح المدينة الطبية خلال العام المقبل

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة لديها كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لكن هذا لا يغني عن بناء قدرات أكبر لعدد أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي كان فكرة ثم تطور بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية.

الاستفادة من الكوادر البشرية

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، في بيان له، أن أي تطور تكنولوجي وتحول رقمي يتبعه احتياج أقل للعنصر البشري، لكن هذا لا يعني الاستغناء عنه، بل توظيفه في تخصصات مهمة والدقيقة.

وأعلن رئيس جامعة عين شمس، أنه من المقرر الانتهاء من المدينة الطبية الجديد لمستشفى عين شمس وافتتاحها خلال العام المقبل 2024، حيث تضم العديد من التخصصات الطبية والبحثية، التي تشكل إضافة للمنظومة الطبية والبحثية.

دقة التشخيص الطبي

وأكد الدكتور علي أنور، أن الكلية تسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج العلمية التي تدرس للطلاب، لما له من دور في تحقيق دقة بالتشخيص الطبي وسرعة في التدخل وتقليل الأخطاء الطبية.

وأكدت الدكتورة هالة سويد، الأستاذ بالكلية، أن المستشفى الافتراضي برز دورها خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت في العام الأول من الجائحة عبر إجراء فحص طبي لـ 30 ألف مريض من على بعد، فضلا عن دورها في تقديم خدمات طبية لبعض المواطنين في القرى والأشقاء بدولة الصومال.

وتابعت، أن المستشفى الافتراضي ساهمت كذلك في عملية نقل العلم والخبرة للدول الأخرى بالقارة الأفريقية، عبر تقديم الاستشارات الطبية للأطباء عن بعض الحالات المرضية.