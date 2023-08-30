فتح باب التقديم لمسابقة مهرجان التمور الدولي السابع في سيوة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة سيوة عن فتح باب التقديم لمسابقة جائزة مهرجان التمور المصرية الدولي في نسخته السابعة في سيوة من اليوم حتى 25 سبتمبر 2023، والتقييم سيتم وفقاً للشروط المطلوبة والمرفقة بدليل فئات مسابقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المهرجان والذي سيقام في الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر 2023.

مسابقة مهرجان التمور المصرية 2023

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تعمل على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، عبر إطلاق وتبني عدد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات لتشجيع المزارعين والباحثين والمهتمين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والتميز وبث روح المنافسة للارتقاء بهذا القطاع، ضمن هذه الرؤية الواعدة وتأتي مبادرة الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ووزارة التجارة والصناعة في مصر لتنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة 20 - 22 أكتوبر 2023.

تعاون جهات لإقامة مهرجان التمور بسيوة

وأضاف رئيس مدينة سيوة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك جهات تتعاون لإقامة مهرجان التمور منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي MALR، ومحافظة مطروح، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لتشجيع المزارعين على إنتاج أجود أنواع التمور، علماً بأن باب المشاركة مفتوحاً لكافة مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور على مستوى مصر.

والجهات المشاركة هي منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ICARDA، والمركز الدولي للزراعة الملحية ICBA، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD، والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة ACSAD، واتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا AARINENA، والشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور في الشرق الأوسط وشمال افريقيا IDPGN، وجمعية أصدقاء النخلة بالإمارات DFS، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية CEF، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية AEC، وغرفة الصناعات الغذائية CFI.