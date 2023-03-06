موعد ختام مهرجان التمور 2023 بحديقة الأورمان.. أسعار تبدأ من 30 جنيها

يستمر مهرجان التمور 2023، المقام حاليا بالتنسيق مع وزارة الزراعة في حديقة الأورمان بالجيزة، إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، ليقدم للمستهلك المصري مختلف أصناف البلح، وبأسعار تبدأ من 30 جنيها للكيلو، حيث يقدم أكثر من 50 عارضا نحو 70 نوعا من البلح في مهرجان التمور هذا العام.

وأضاف الدكتور محمود حسن، المدير التنفيذي لمهرجان التمور في تصريحات لـ «الوطن»: مصر أكبر منتج للتمور في العالم، حيث تنتج 2. 2 مليون طن من التمور سنويا، وتشمل مختل أصناف التمور منها الطازة أو الرطب والنصف جافة، والجافة وداخل كل تصنيف العديد من الأنواع الصعيدي والسيوي والمجدول.

مصر رقم 8 في تصدير التمور

وتابع: لدينا اكتفاء ذاتي من التمور وترتيب مصر في التصدير رقم 8 على مستوى العالم، موضحا "هذا الترتيب في التصدير يمكن تحسينه في الفترة المقبلة، من خلال الاهتمام بالنخيل"، لافتا إلى أنه أحيانا تكلفة جمعه تكون أعلى من عائده فيتم إهماله.

وأشار إلى أنه في مهرجان التمور 2023، تقدم جميع الأنواع بأسعار الجملة أي مخفضة عن المحلات والأسواق الخارجية، إذ إنّها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، منوها إلى مواعيد دخول المهرجان بحديقة الأورمان من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء.