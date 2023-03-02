«مهرجان التمور»: مصر رقم 1 عالميا بقدرة إنتاجية تقارب 1.8 مليون طن

قال الدكتور أشرف الفار، أمين عام مهرجان التمور، إن المهرجانات تعد من أهم الوسائل التي تؤكد رواج المنتج الموجود في أي بلد، مشيرًا إلى أن مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميًا، إذ أنها تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن، فضلا عن أن مصر رقم 1 على مستوى العالم، وهذا جزء من حقيقة كونها خزائن الأرض، إذ تمثل سلة الأمن الغذائي العربي والإقليمي والعالمي.

التمر يسد الفجوة الغذائية العالمية

وتابع «الفار»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن التمور هام للغاية كونه يسد الفجوة الغذائية العالمية، إذ أنه يحمل كل الفوائد الصحية التي يحتاجها الإنسان منذ ولادته حتى وصوله لمرحلة الشيخوخة، موضحًا أنه المؤتمر العلمي الدولي الخاص بمهرجان التمور سينطلق اليوم، إذ أنه سيضم أبحاث ودراسات في ذلك الصدد ويشارك فيه كواكبة من العلماء من جمهورية مصر العربية والخارج.

الهدف من إقامة مهرجان التمور

وأشار أمين عام مهرجان التمور، إلى أن الهدف من إقامة مهرجان التمور تتمثل في زيادة التوعية بأهمية التمور لجودة حياة الإنسان، حثًا المواطنين على زيارة حديقة الأورمان التاريخية المتواجدة في منطقة وسط البلد لمشاهدة كل أنواع التمور التي يتم إنتاجها داخل مصر إلى جانب أنواع التمور التي تأتي من خارج مصر، موضحًا أن الدول العربية مشاركة في مهرجان التمور.