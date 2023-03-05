أسعار البلح في مهرجان التمور 2023.. تبدأ من 30 جنيها

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة، يفضل الصائمون تناول البلح ضمن إفطارهم اليومي في الشهر الفضيل، وتقدم «الوطن» أسعار البلح المعروضة في مهرجان التمور 2023، والمقام حاليا في حديقة الأورمان بالجيزة وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

أسعار البلح في مهرجان التمور 2023

وتحدّث الدكتور محمود حسن، المدير التنفيذي لمهرجان التمور، عن أسعار البلح المعروضة في مهرجان التمور 2023، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يشارك في مهرجان التمور هذا العام نحو 50 عارضا، يقدمون مختلف أنواع التمور والتي ترضي مختلف أذواق المستهلك، وبأسعار مخفضة عن المحلات والأسواق الخارجية، إذ إنّها من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

مهرجان التمور 2023

يقدم العارضون في المهرجان أسعار البلح مختلفة ومناسبة في مهرجان التمور 2023، ابتداء من 30 جنيها، وتتفاوت الأسعار حسب كل نوع، كما يبدأ سعر التمر المجدول من 100 جنيه وهو سعر قليل بالنسبة للسوق، وتصل بعض الأنواع إلى 200 و300 جنيه للكيلو.

وتابع أنّ جميع الأصناف المستوردة من البلح أصبحت تزرع في مصر وتُنتج بجودة عالية جدا، وأهمها بلح المجدول، وهي من أكثر الأنواع المطلوبة في التصدير، ونجدها في قائمة أسعار البلح على مدار أيام مهرجان التمور 2023، الممتد إلى يوم 7 مارس الحالي، موضحا أنّ المجدول هو أغلى أنواع التمور، وحاليا جرى التوسع في إنتاجه بمصر.

أسعار البلح لـ70 صنفا في مهرجان التمور 2023

وتابع: «يتاح حاليا 70 صنفا من البلح من المنتجات المصرية والموجودة في المعرض في قائمة أسعار البلح المعروضة في مهرجان التمور 2023، وهي تتضمن مختلف الأنواع الطرية (الرطب)، والجافة سواء المناسبة للأكل مباشرة أو التي يتم إدخالها في عمل الخشاف في رمضان، والنوع نفسه يتفاوت سعره من عارض لآخر».

اسعار البلح في مهرجان التمور 2023:

ولفت إلى توافر جميع أنواع التمور الصعيدي والزغلول والعامري والسيوي والصعيدي، والمجدول والسكوتي وغيرها، داعيا المواطنين إلى الاطلاع على أسعار البلح المعروضة في مهرجان التمور 2023، من خلال زيارة المهرجان ليختار كل فرد من بين الأنواع حسب ذوقه الشخصي، مؤكدا أنّ الأسعار المقدمة أفضل لأنها أسعار الجملة وتقدم دون وسيط ولا موزع.