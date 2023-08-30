هيثم شاكر يطرح أغنية «بشوف عيونك» على يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان هيثم شاكر، أغنية جديدة مساء اليوم الأربعاء، تحمل اسم «بشوف عيونك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «بشوف عيونك»، لـ هيثم شاكر، من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

هيثم شاكر يطرح «رنة خلخال»

وطرح الفنان هيثم شاكر مؤخًر أغنية «رنة خلخال»، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

كما طرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم «حكايتنا كملت»، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي، وتحمل طابع الأغاني الرومانسية.

سبب بكاء هيثم شاكر على مسرح جدة

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف في لقاء ببرنامج «سهرانين»، مع النجم أمير كرارة على قناة «أون أي»، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: «الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة».