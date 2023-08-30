مستشفى العبور الجامعي.. صرح التعامل الاحترافي مع الحالات الحرجة

مثّل مستشفى العبور الجامعى، التابع للقطاع الطبى بجامعة عين شمس، صرحاً كبيراً لمواجهة خطر «كورونا» خلال السنوات الماضية، حيث يعد أول مستشفى جامعى تعامل مع حالات «كورونا» الحرجة باحترافية. المستشفى تم افتتاحه عام 2017 على أعلى مستوى من التجهيزات ويشمل جميع التخصصات مثل الرعاية المركزة والرعاية المركزة للقلب والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين و6 غرف عمليات بنظام الكبسولات وقسطرة القلب والأقسام الداخلية والأجنحة.

40 سرير رعاية مركزة

الطاقة الاستيعابية للمستشفى شهدت تطوراً كبيراً بمختلف القطاعات، حيث تمت زيادة عدد أسرّة الرعاية من 12 سريراً إلى 40 سرير رعاية مركزة، و40 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرّة بكامل المستشفى إلى 120، وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

وقال د. أيمن ثروت، نائب مدير المستشفى، لـ«الوطن»، إن المستشفى ضمن خطة التطوير الشاملة لقطاع مستشفيات جامعة عين شمس ضمن المدينة الطبية، موضحاً أن المستشفى نجح فى أن يكون له دور كبير فى مواجهة أزمة كورونا، خاصة أنه كان أول مستشفى جامعى تخصص فى مواجهة المرض وعلاج الحالات الحرجة المصابة بالمرض. وأوضح «ثروت» أن المستشفى شهد تطوراً كبيراً بعد فيروس كورونا، مضيفاً: «المستشفى يستقبل حالياً جميع الحالات والمرضى سواء فى الرعاية أو العمليات وعلى مستوى جميع التخصصات، بجانب استمرار أعمال استقبال الحالات المصابة بكورونا، والمستشفى لديه جميع الإمكانيات التى ساهمت فى علاج فيروس كورونا». وتابع: «المستشفى يعمل حالياً على استقبال جميع حالات المرضى بجميع التخصصات».

، مستشفى العبور الجامعى بطل عام 2020/2021

واختار مجلس جامعة عين شمس، فى مسابقة أجرتها الجامعة، مستشفى العبور الجامعى ليكون بطل عام 2020/2021، وذلك نظرا للدور البطولى الذى قام به المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية وتحويله لمستشفى للعزل، حيث عالج المستشفى 2658 حالة حتى الآن، منها 1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر فى مارس 2020.