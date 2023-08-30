ما دلالة قراءة الفاتحة في المنام؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يرد

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل متصلة حول دلالة قراءة الفاتحة والقرآن بوجه عام في المنام مؤكدا أن «القرآن كله خير» والتأويل من خصائص الأنبياء.

وسام: قراءة الفاتحة بالمنام من المبشرات

وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» تقديم الإعلامية زينب سعد الدين والمُذاع على شاشة قناة الناس، أنَّ «الرؤى إنما جعلت ليستأنس بها ويستبشر المؤمن»، قائلاً: «الفاتحة من الفتح، وكلها من المبشرات».

إهداء ثواب قراءة القرآن

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ قراءة القرآن بنية إهداء الأجر والثواب للمتوفى يجوز، ويصل إليه في صورة هدية: «تدخل عليه الملائكة به في صورة هدية يقولون له: هذه هدية فلان إليك، ويسمونه باسمه سواء كان قريباً أو غريب أو صديق أو جار، فيفرح».