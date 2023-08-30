رواد معهد «ناصر»: خدمات طبية بأعلى جودة لجميع الأعمار على مدار الساعة

مثّل معهد ناصر على مدار السنوات الماضية الملاذ الطبى الآمن للمواطنين والبسطاء على مستوى الجمهورية، حيث يعد صرحاً طبياً كبيراً، ودرة التاج بين مستشفيات وزارة الصحة منذ افتتاحه عام 1987، حيث يقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع الفئات العمرية على مدار الـ24 ساعة لم يقفل بابه للحظة أمام المواطنين والحوادث الكبرى التى شهدتها البلاد. ينفرد معهد ناصر بخدمة طبية خاصة باستقبال الوافدين العرب لتقديم الخدمات الطبية لهم، حيث يتم استقبالهم من خلال مكتب بمطار القاهرة مزود بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة، يتم استقبال هذه الحالات والتعامل معها من خلال المكتب وإرسال التقارير الطبية إلى المعهد وعرضها على المتخصصين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم على أكمل وجه.

وعبَّر عدد من المواطنين الذين استفادوا من خدمات المعهد فى «شهادات حية»، عن سعادتهم بقرار تطوير المعهد ووصفوه بأنه طاقة نور لإحياء الأمل فى الشفاء والقضاء على معاناة المرضى من آلام الانتظار، مؤكدين أنه فرصة لاستقبال أكبر عدد من المرضى يومياً، وقرار ضرورى لإنقاذ الأرواح وتخفيف الألم، وقُبلة حياة للناس «التعبانة» وسيساعد فى اختفاء مشاهد الزحام على الشبابيك وداخل الممرات.

وأكد حسن موافى، البالغ من العمر 41 عاماً، أحد المترددين على معهد ناصر لإجراء كورس طبى هندسى، أن معهد ناصر يعد قلعة الطب فى مصر وهناك فريق طبى كامل ومتميز فى وحدة العلاج بالأكسجين، ويليق بالوحدة أن تكون أكثر تميزاً على مستوى المنطقة العربية. ويضم المعهد مركزاً كبيراً لجراحة القلب المفتوح وتجرى من خلاله مختلف جراحات الأوعية الدموية وقصور الشرايين الطرفية والقدم السكرية وتمدد الشريان الأورطى وباستخدام القسطرة العلاجية.

«عبدالكريم»: أجريت فيه عملية ناجحة استمرت 9 ساعات

وأوضح حسن عبدالكريم، البالغ من العمر 60 عاماً، الذى قام بإجراء عملية قلب مفتوح لمدة 9 ساعات أن المعهد درة التاج بين مستشفيات الصحة، وصرح طبى مفتوح على مدار الـ24 ساعة للغلابة، مضيفاً: «الواحد مهما قال فى معهد ناصر هيبقى الكلام قليل، بجد الدكاترة فى منتهى الاحترام والأدب والممرضين فى منتهى الأخلاق وربنا يجازيهم خير، ومعهد ناصر أحسن المستشفيات على مستوى الجمهورية وأنضفهم، وبشكر دكاترة الجراحة، فهناك نخبة كبيرة من الأطباء المتخصصين، أنا كنت بين الحياة والموت، وربنا أراد النجاة ليا».

«ابتهال»: يطبق أحدث البروتوكولات الدولية

وقالت د. ابتهال محمد، خريجة كلية الصيدلة وصاحبة إحدى الصيدليات الخاصة، خلال وجودها بالمعهد للكشف، إن منظومة الصحة فى مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم، فاهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتطوير الذى ارتكز على إطلاق حزمة من المبادرات الصحية والتى توفر خدمات الكشف والعلاج مجاناً للمواطنين ولا يتحمل فيها أى أعباء مالية، واعتمد على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، ولعل أزمة جائحة فيروس كورونا أثبتت مدى أهمية امتلاك نظام صحى قوى ومتين أمام الأوبئة. وأوضحت «ابتهال» أن الرئيس السيسى يؤمن بحق كل مواطن فى الحصول على خدمة طبية متكاملة وكافة القرارات المتعلقة بتطوير المستشفيات يجب على كافة المؤسسات المعنية التعاون لتنفيذ التطويرات المرجوة لانعكاس التطوير على الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

أكدت «ابتهال» أن معهد ناصر أحد أهم الصروح الطبية العملاقة فى مصر التى تعتبر ملجأ لكل المصريين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المعهد يقدم رعاية طبية متكاملة وفقاً لمعايير الجودة والسلامة للمرضى من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية بشهادة المحافل والمنظمات الدولية.

كما يشمل المعهد مركزاً لجراحات المخ والأعصاب ومركزاً لأمراض الكلى ويتكون هذا المركز من وحدة الاستصفاء الدموى وتحتوى على 46 جهاز غسيل كلوى، حيث يتم بها إجراء عمليات الاستصفاء الدموى لحوالى 280 مريضاً ويضم المركز وحدة الرعاية المركزة لأمراض الكلى، كما يضم المعهد مركز أمراض الكبد الذى يعتبر من الوحدات المهمة التى تحتوى على عدد كبير من الأطباء ذوى الخبرة الواسعة، ويتم تدريب الأطباء فيه خلال فترة تنفيذ البرنامج التدريبى للزمالة المصرية فى تخصص الجهاز الهضمى والكبد. ووجّه محمود رفعت، من محافظة الدقهلية، والبالغ من العمر 57 عاماً، الشكر لمعهد ناصر للمجهود «الجبار» الذى بذل حينما أجرت زوجته نهلة محمد عبدالمطلب عملية قسطرة قلب، مضيفاً: «تعامل الأطباء فى منتهى الذوق والاحترام ومحاولة الاطمئنان دائماً على زوجتى وتهدئتى نظراً لحالة الخوف الشديدة التى كنت أشعر بها قبل إجراء عملية القسطرة، المعهد من أفراد الأمن إلى المدير كامل الاحترام والاحترافية فى إدارة المستشفى». كما وجهت نهلة عبدالمطلب الشكر لقسم الطوارئ، قائلة: «ده قسم عظيم وتشرفنا أننا أجرينا العملية فى الصرح الطبى الكبير».

«شهد الملف الطبى تطورات لم تحدث من قبل» هكذا تحدث المهندس إبراهيم محمد والد الطفل «زياد» الذى يتلقى علاجاً فى المعهد، حيث أكد الوالد أن تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متطورة سينعكس كثيراً على صحة المواطنين ومستوى رضا المرضى، فمعهد ناصر صرح طبى كبير يشمل التخصصات الطبية المختلفة ونلجأ إليه كثيراً فى الحوادث الكبرى التى نشهدها ولم يخذل أى مواطن لذلك نشيد بقرار تطوير معهد ناصر.